Deux blessés sont à déplorer au Futuroscope alors que le wagon d'une attraction a pris feu ce vendredi.

Énorme frayeur dans le parc Futoroscope de Poitiers (Vienne) ce vendredi 7 avril 2023, vers 10 h 30. Comme le montre une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux, et reprise par TF1 Infos, un manège a pris feu et a provoqué une importante panique.

On y voit un homme essayer d'éteindre les flammes et du personnel du parc intervenir. Le manège en question est l'une des attractions phares du Futoroscope, la montagne russe Objectif Mars. Le wagon est arrivé face aux visiteurs qui attendaient leur tour, en flammes et avec au moins deux personnes à bord.

Une batterie en lithium serait à l'origine du feu

Le sinistre a fait deux blessés. Une femme aurait notamment été blessée aux oreilles et au cou, selon TF1 Infos. Le manège a été immédiatement arrêté.

"Ça criait de partout, un monsieur derrière moi est allé prendre un extincteur pour essayer d'éteindre directement le feu", raconte un témoin.

Le parc a indiqué qu'une batterie en lithium "située sur le second wagon d'un train de l'attraction" pourrait être à l'origine du feu.