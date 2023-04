Bon rendement pour les tennismen espalionnais

Trois des quatre équipes seniors étaient récemment sur les courts pour des bons résultats d’ensemble.

Il revenait à l’équipe dames ouvrir le bal à domicile avec la réception du S.C. Saint-Affrique. Enola Chalmeton et Marlène Humbert apportaient leur point en simple, puis Marie-Claude Trémolières et Magali Brun finissaient le travail en remportant les deux points accordés pour le double. Victoire 4 à 1. C’est le deuxième succès en autant de rencontres pour les Dames !

Suivait la rencontre Régionale 1B entre l’équipe fanion d’Espalion et celle du Tennis Club Albi 1. Début parfait avec la très belle victoire de Thomas Saint-Léger dans le simple 4.

Allait s’ensuivre deux matchs très relevés pour Julien Camboulives et Damien Combette qui ne pouvaient pas grand-chose face à leurs adversaires Tarnais un ton au-dessus. Un Cyril Douls des grands jours, entre coups de canon au service et prises d’assaut du filet, signait la perf du jour en l’emportant en 3 sets à 4/6. Un match nul étant un bon résultat, il fallait gagner un des deux doubles : Cyril et Thomas s’en chargeaient ! Score Final 3 3.

En déplacement à l’ASPTT Rodez, l’équipe 3 du Capitaine Jean-Baptiste Douziech n’a pas tremblé. Lors d’un premier match accroché en 3 sets, Paul Mercier n’arrivait pas à se défaire de son adversaire. Heureusement, Yahn Allemand, Simon Andrieu et Jean-Baptiste Douziech se montraient solides en remportant leurs matchs : 3-1 après les simples. Puis 5/1 après le double remporté par les Espalionnais !

Une belle série de succès de bon augure pour la suite de la saison.