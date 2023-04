Espalion. Deux places au cœur du marché du vendredi matin

Le marché hebdomadaire du vendredi constitue l’un des moments forts de la vie locale.

Il draine la population de l’espalionnais, mais aussi des habitants du Nord-Aveyron. Durant l’été il attire de nombreux visiteurs et il constitue une occasion de rencontre des gens du pays qui viennent en vacances. L’un des lieux emblématiques est la place du Marché où l’on trouve les producteurs locaux de légumes et de volailles notamment.

Sur l’emplacement de l’ancien hospice, l’église Saint Jean-Baptiste inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 9 mars 19791, y a été bâtie à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. Antoine Salvanh, l’architecte du clocher de la cathédrale de Rodez, y a réalisé le portail sud-est en 1508 et son clocher hexagonal de 1503 à 15 521.

Un beffroi supportant la cloche de la ville a été érigé à son angle oriental. L’église est désaffectée en 1883, après la consécration de la nouvelle église. Sa façade nord-ouest a été transformée en 1884 par l’architecte de Rodez Gonzague Grinda, en remplacement du chœur. Cette façade, de style néogothique, est flanquée de deux tourelles et au centre, un escalier à deux volées qui aboutit au premier étage. En haut du pignon ont été sculptées les armes de la ville.

Le bâtiment a abrité de 1897 à 1948 l’hôtel de ville et les services municipaux, puis le judo club, le foyer des jeunes, les douches municipales... En 1975, les collections d’arts et traditions populaires du Rouergue rassemblées par Joseph Vaylet y sont installées et il devient le musée Joseph-Vaylet, complété après 1980 par le musée du Scaphandre. Place du Griffoul

Le marché se prolonge par la rue Droite et on arrive sur la Place du Griffoul, entre la rue Droite et le pont. Ce lieu reçoit les étals de poisson, paëlla, charcuterie, fruits et légumes, fromage.

Autrefois il était la place principale de la ville. On y trouvait la fontaine de la ville, qui en constituait l’un des principaux ornements. L’eau provenait d’une source, captée au pied de la butte de Calmont.

Sur cette place se tenait déjà le marché et passaient hommes et femmes de la ville, ainsi que tout le trafic de marchandises. La place était sans doute pavée au niveau de la fontaine et était bordée de tous côtés de maisons dont plusieurs au moins étaient séparées de la place proprement dite par un couvert (allée couverte d’arcades). On y trouvait la pierre servant à mesurer le grain et peut-être même une halle selon certains historiens.

Cette place a été profondément modifiée depuis l’époque médiévale, avec notamment la construction du Pont-Neuf, la destruction des maisons des bords du Lot entre les deux ponts, et la construction de l’actuel Quai Henri-Affre. Passé le quai, le marché se prolonge sur la contre-allée du boulevard Poulenc.

La place du Griffoul est le second lieu d’animation du marché.