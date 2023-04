Enfants et familles en vedette, samedi 15 avril, dans le XVIe arrondissement de Paris

Danse, maquillage, éveil musical, ateliers créatifs, bricolage et même boxe sont prévus pour cette grande journée d'animations.

Samedi 15 avril de 9h30 à 18h, petits et grands habitants du XVIe arrondissement sont attendus pour une nouvelle édition de la Journée de l'Enfant et de la Famille. Au programme, des animations, des activités et des spectacles gratuits pour les enfants;

ÉVEIL MUSICAL. Par l’association Apprends et Rêve, de 6 mois à 6 ans, à 9h30 et 12h30 [30mn] et de 15h30 à 17h30.

BABY BOUGE. Par l’association Forme et Bien Être, d'un un à 3 ans à 9h30.

DANSE ET YOGA. Par l’association Forme et Bien Être, 4 ans (10h et 11h), 5 à 6 ans (10h30 et 11h30).

PEINTURE. Par l’association Apprends et Rêve, dès 3 ans de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

ATELIER CRÉATIF. Par Playdate, de 2 à 5 ans, de 9h30 à 12h30.

PARCOURS DE MOTRICITÉ. D'un à 5 ans, par le Studio Paris, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, par l’association Apprends et Rêve.

ATELIER ORIGAMI. Création d’animaux en papier plié par l’association Contes à Modeler, dès 5 ans; de 9h30 à 12h30.

ATELIER BRICOLAGE. Maquette de château fort par l’association Contes à Modeler, dès 5 ans, de 14h à 18h.

BRIQUES DE CONSTRUCTION. À partir de 18 mois, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

BOXE. Initiation sur un ring par l’association Boxing Fitness VIP, à partir de 4 ans, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

KARATÉ. Initiation par Shogun Center, dès 4 ans, de 14h à 18h.

FERME PÉDAGOGIQUE. Sous l’œil du fermier, les enfants entrent dans l’enclos pour découvrir une quinzaine d’animaux avec la Ferme de TILIGOLO, de 10h à 18h.

MAQUILLAGE. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

DÉMONSTRATION DE GESTES DE PREMIERS SECOURS ENFANTS ET NOURRISSONS. Par La Croix-Rouge française unité locale Paris 16, de 10h à 12h et de 15h à 18h.

L’INCROYABLE NOËL D’ADÈLE À LA FERME. Adèle n’arrive plus à allumer les étoiles dans le ciel... De 3 à 10 ans, séances à 10h et 11h.

LA NOUVELLE CHANSON DU PÈRE NOËL. De 3 à 10 ans, séance à 14h15 et 16h45.

DRÔLE DE CUBE. Doudou se sent abandonné... De 2 à 6 ans, séance à 15h30.