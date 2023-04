Football : "Le match nul aurait été plus mérité", les réactions après le revers de Rodez à Dijon (1-0)

Ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 2, Rodez a vu sa série de quatre victoires prendre fin sur le terrain d'un Dijon, en grand danger et dont "le pompier" Pascal Dupraz, appelé en début de semaine, a commencé sa mission par un succès (1-0). Retrouvez les réactions d'après match des deux entraîneurs.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Je suis déçu, c’était un match assez fermé, mais ça a basculé de leur côté. C’est comme ça. On a chacun eu l’opportunité de le gagner, donc le match nul aurait été plus mérité. En deuxième mi-temps, on n’est pas assez resté dans nos principes. Il ne faut pas oublier les quatre matches gagnés avant celui-là. Ce soir, on jouait contre une belle équipe dans un match important pour le maintien. Maintenant, il faut repartir de l’avant.



Pascal Dupraz, entraîneur de Dijon

C’était important de valider par une victoire l’impression que l’on a eue de la bonne semaine d’entraînement. Les garçons ont été extrêmement courageux, et quelques fois dominateurs, même si c’était stérile. On a été relativement peu mis en danger, sauf sur coups de pied arrêtés. Mon seul regret est d’en avoir trop concédé, soit par excès d’engagement, soit par manque de discernement. Ce soir, on a fait un coup double parce qu’on a marqué des points et que des concurrents directs ne l’ont pas fait.