La gestion du centre aquatique confiée à Aqua Grimpe

La candidature de la structure locale a été préférée à celle de l’UCPA ou de Récréa.

C’est désormais officiel. À compter du 1er janvier 2024, Aqua Grimpe aura à sa charge la gestion commerciale du futur centre aquatique millavois. "Le conseil communautaire a approuvé le choix d’Aqua Grimpe Millau Grands Causses comme concessionnaire de service public pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique et de la salle d’escalade artificielle". Après de longs mois de consultation, un cahier des charges "très exigeant" et une analyse "très rigoureuse" des trois propositions, le prestataire local a été préféré aux deux derniers candidats à l’appel d’offres : l’UCPA et Récréa.

"Face à ces deux structures habituées à ce type d’appel d’offres, Aqua Grimpe nous a offert la meilleure réponse possible. C’est assez remarquable, valide la présidente de communauté des communes Millau Grands Causses, Emmanuelle Gazel. Il ne partait pas forcément gagnant, mais Aqua Grimpe, qui avait certainement un peu d’avance sur les autres, notamment sur la connaissance de Millau et sur la dynamique actuelle qui entoure cet équipement, nous a séduits avec une proposition de grande qualité." Pour la collectivité, "le scenario d’exploitation proposé est effectivement très ambitieux mais s’appuie sur une véritable expertise."

La proposition Aqua Grimpe rentre aussi dans l’enveloppe financière que la com’com a décidé d’y consacrer, abonde Emmanuelle Gazel. Une enveloppe de 800 000 euros par an pour un contrat qui court sur cinq. "Pour une collectivité de la taille de la nôtre, c’est colossal", poursuit la présidente qui rappelle à ce titre que sans le redimensionnement – à la baisse – opéré au préalable, notamment sur l’aspect énergétique, "le complexe n’ouvrait tout simplement pas. Dommage pour un équipement de plus de 20 millions d’euros…"

Un satisfecit général que partage évidemment l’association millavoise. "Cela vient valider notre engagement depuis deux ans, ce travail individuel et collectif d’Aqua Grimpe, confirme Vincent Thomas, directeur "très fier" d’avoir désormais la main sur la gestion la salle d’escalade et le centre aquatique dont la livraison définitive est attendue en janvier 2024.

Pour la structure incontournable du paysage sportif millavois, ce contrat entérine aussi un changement total de paradigme. "C’est un autre monde qui s’ouvre à nous. Rares sont les associations à pouvoir gérer des équipements de cette envergure", valide le directeur qui compte scinder définitivement la structure associative en deux pôles distincts. Le premier consacré au volet compétition qui restera sous fonctionnement associatif, un autre strictement dédié à l’exploitation commerciale des lieux. "Nous allons effectivement créer une SAS, Société par actions simplifiées. Ce qui implique de grands bouleversements dans notre fonctionnement et dans l’esprit des dirigeants", valide l’intéressé. En clair, 90 % de 1 600 adhérents d’Aqua Grimpe deviendront à échéance très proche, des clients de l’équipement. "C’est un vrai virage qui peut faire grincer des dents chez nos adhérents historiques… On espère maintenant que les gens comprendront."

Structure désormais commerciale, la SAS Aqua Grimpe sera effectivement là pour générer des revenus et permettre à l’équipement millavois de répondre aux mieux aux attentes des administrés. "On a fait une offre très sincère, la plus proche du terrain possible avec pour ambition de faire de ce complexe un lieu de vie pour l’ensemble des Millavois. Pour ceux qui veulent grimper, se détendre, nager", espère Vincent Thomas qui présentera très prochainement au catalogue une centaine d’activités et prévoit d’ouvrir le complexe sept jours sur sept, en multipliant "par quatre" le nombre des créneaux d’ouverture dès livraison du complexe en janvier 2024. "On verra par la suite s’il faut adapter l’offre…"