Menu végétarien dans les écoles : à Paris, la mairie du XVIe arrondissement consulte les parents

En septembre 2023, la Ville de Paris imposera de passer à deux menus végétariens par semaine. Parents et enfants sont associés à la constitution des repas.

Comme l'exige la loi, les écoles doivent proposer aux enfants un menu végétarien chaque semaine, mais ces repas ne plaisent pas toujours aux écoliers… Pire, parfois, ils les boudent vraiment et se rattrapent sur les morceaux de pain. Comment concilier l’objectif de baisse de consommation de protéines animales et plaisir ? Tel est l’objet du sondage que lance la Caisse des Écoles afin que les familles de l’arrondissement puissent s’exprimer sur ce sujet sensible pour tous.

La loi Egalim, votée en 2018, impose actuellement un menu végétarien par semaine en restauration collective. À partir de septembre 2023, la Ville de Paris impose de passer à deux menus végétariens par semaine. Afin de concilier équilibre alimentaire et alimentation plaisir, tout en limitant le gaspillage alimentaire, nous souhaitons associer parents et enfants à la composition des menus végétariens.

Un sondage disponible sur une plateforme permet aux parents, avec leurs enfants, de répondre à un questionnaire via un lien disponible sur le site de la mairie.

Les suggestions des familles seront intégrées aux futurs menus après avis de la diététicienne et des services techniques sur la faisabilité des plats : apport nutritionnel et faisabilité technique, car il s’agit malgré tout de restauration collective.