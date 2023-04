Paris : comment améliorer les conditions de circulation dans le XVIIe arrondissement ?

C'est l'épineuse question sur laquelle se penche depuis quelques mois la mairie.

Face à une situation "devenue insupportable pour les automobilistes comme pour les riverains", selon la mairie du XVIIe arrondissement, les élus du secteur sont à la manoeuvre pour permettre la fluidification et la sécurisation de la circulation entre la Porte Maillot et la Porte de Clichy. Tous ont validé la mise en place d'actions coordonnées: mise en place d'opérations de fluidification entre les Polices municipales de Paris et des communes riveraines et utilisation de la vidéo-verbalisation par la Préfecture de Police.

Quelques mois plus tard, le maire du XVIIe arrondissement, Geoffroy Boulard se déclare "satisfait de la bonne coordination mise en place entre les différentes parties prenantes".

Les polices nationale et municipale ont en effet conduit près de 280 opérations de fluidification entre juillet 2022 et mars 2023 Portes d'Asnières, des Ternes, de Champerret et de Clichy, "dans le but de décongestionner le trafic aux heures de pointe grâce à un dispositif humain important", explique la mairie. Dans le cadre de ces opérations, près de 600 verbalisations ont été réalisées. De plus, la Préfecture de Police a renforcé ses opérations de vidéo-verbalisation sur les secteurs problématiques.

Ce sont ainsi près de 6 500 procès-verbaux qui ont été dressés grâce à la vidéo-verbalisation sur les portes de Clichy, d'Asnières, Champerret et Maillot.

Selon Geoffroy Boulard, "conscient que les problèmes ne sont évidemment pas totalement réglés et que les conditions de circulation peuvent encore parfois être tendues, je suis cependant satisfait que les mesures que j’appelais de mes vœux l’été dernier portent néanmoins leur fruit. La coordination des polices est un réel succès, le 17e arrondissement est pilote en la matière à Paris et je ne peux que me réjouir de la poursuite de cette collaboration et des prochaines actions qui vont être mises en place, notamment sur le secteur de la Porte d’Asnières".