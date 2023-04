Rodez : une chasse aux œufs organisée au Haras pour Pâques, l'occasion de s'imprégner du lieu

Ce lundi 10 avril 2023, la mairie de Rodez organise, pour la première fois, une chasse aux œufs au Haras à partir de 15 h. Cette activité, répartie sur deux parcours, est ouverte à tous.

Pâques arrive à grands pas ! Ce lundi 10 avril 2023, la mairie de Rodez organise une chasse aux œufs au Haras à partir de 15 heures. Après plus de 20 ans sans chasse aux œufs ruthénoise, ce lieu calme et apaisant, acheté l'année dernière par la mairie, a inspiré le service animation de la ville de Rodez. "C'est l'occasion de découvrir le Haras et de s'imprégner du lieu" confie Frédéric Rubio, adjoint à la mairie. "Le cadre s'y prête, c'est à deux pas du centre-ville, c'est idéal pour ceux qui n'ont pas de jardin".

Deux parcours en pleine nature

La chasse aux œufs sera répartie sur deux parcours : l'un pour les moins de 4 ans, l'autre pour les plus de 4 ans. "On veut que les tout-petits en profitent, que ce soit un moment féerique pour eux" confie Frédéric Rubio. "L'objectif est de donner de la magie aux enfants, et de voir leurs yeux pétiller".

Une activité ludique ouverte à tous

Cette activité ludique, simple et conviviale est ouverte à tous sans inscription et gratuite. Il est néanmoins important de retenir qu'il faut se garer à l'extérieur du Haras afin de sécuriser le lieu pour les enfants et que chacun est libre d'amener son panier, sachant qu'il ne sera pas fourni. La chasse aux œufs, avec beaucoup de chocolats au programme, prendra fin une fois qu'il n'y aura plus d'œufs, tout simplement.