Bannshi vit avec une patte cassée depuis bien longtemps, les dons collectés par la SPA de Rodez vont lui permettre de se faire opérer.

En janvier 2023, la gendarmerie de l'Aveyron et la SPA de Rodez étaient intervenues dans une maison à Alrance pour sauver plusieurs chiens et chats abandonnés et affamés. Le refuge a également pris sous son aile Bannshi, une chèvre retrouvée avec une patte cassée.

"Nous avons eu plusieurs avis de vétérinaires, sa patte n'est pas malheureusement pas réparable. Mais, une intervention est possible pour améliorer sa qualité de vie", avait expliqué la SPA de Rodez tout en appelant aux dons pour financer l'opération.

Ce samedi 8 avril 2023, les 2 000 euros nécessaires ont pu être collectés. "Bannshi et toute notre équipe avons été agréablement surpris par l'incroyable mobilisation qui s'est manifestée", se réjouit le refuge ruthénois. "Votre générosité s'élève au-delà de nos espérances !"

Opération le 18 avril

Cette intervention chirurgicale consiste a remplacé la rotule de Bannshi pour y placer des broches et des plaques pour retrouver une jambe droite. La SPA indique que tous les dons supplémentaires qui ont été récoltés "nous permettront de subvenir à ses besoins et de lui offrir une rééducation digne de ce nom". Bannshi se fera opérer mardi 18 avril, après quoi l'animal pourra enfin marcher normalement.