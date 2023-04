VIDEO. "Guerre" des méga-bassines à Sainte-Soline : comment les forces de l'ordre se sont trompées de cible

Un reportage de "Complément d'enquête" diffusé ce jeudi 6 avril sur France 2 contredit la version officielle et révèle un mauvais usage de la force de la part des militaires.

13 h 05 ce samedi 25 mars, devant la méga-bassine de Sainte-Soline, point de rendez-vous d'environ 20 000 personnes opposées à ce projet : les premiers affrontements entre les forces de l'ordre et un groupe de manifestants "ultras" éclatent, avec des "jets de cocktails Molotov et tirs de mortier d'artifice sur la gendarmerie", selon un rapport remis au ministère de l'Intérieur par le patron de la gendarmerie Christian Rodriguez. Des affrontements qui vont faire officiellement 28 blessés du côté des militaires, et 7 dont deux très grièvement du côté des manifestants.

Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, auditionné sur le sujet ce mercredi 5 avril devant l'Assemblée nationale et le Sénat, "les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des gens qui sont violents. Ce ne sont jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues à Sainte-Soline, trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient." Le ministre a à nouveau proposé la version officielle aux députés : "A 13 h 05, mille black blocs se détachent vers les gendarmes et quatre véhicules sont incendiés. Les forces de l'ordre font alors usage de grenades de désencerclement", cite ainsi BFMTV dans son "direct" consacré à cette audition. Il en a profité pour donner un nouveau bilan officiel de ces affrontements : 48 gendarmes blessés et 4 manifestants, dont un reste dans un état très grave.

Une heure plus tôt que la version officielle

Tout cela, c'est la version officielle. Mais un reportage de "Complément d'enquête" diffusé au lendemain de ces déclarations, ce jeudi 6 avril sur France 2, contredit cette version, relève La Dépêche du Midi. Images à l'appui, les journalistes du magazine, en immersion du côté des forces de l'ordre, montrent que les premiers "usages de grenades de désencerclement", ou du moins des "tirs de dispersion", se sont déroulés près d'une heure plus tôt, à 12 h 17 exactement, et que ce sont les forces de l'ordre qui ont tiré les premiers, via les gendarmes montés sur des quads. Le colonel V. dirigeant les opérations avait en effet identifié deux groupes distincts parmi les manifestants : un groupe "d'ultras" (le cortège bleu), et un autre "plutôt familial" (le cortège rose). C'est sur le premier groupe qu'il a ordonné ces "tirs de dispersion".

"Ils sont cons ou quoi ?"

Une demi-heure plus tard, le cortège rose est à 400 m de la méga-bassine. A ce moment-là, le colonel V. ordonne de nouveaux tirs de dispersion sur le cortège bleu, celui des ultras. Mais l'unité de 20 quads des gendarmes se trompe de cible, et "ouvre le feu" sur le cortège "familial", qui se retrouve dans le brouillard des grenades de dispersion.

Les images parlent d'elles-mêmes, de même que le commentaire du colonel sur cette méprise : "Et putain, mais ils tirent ! Ils sont cons ou quoi ?".

Ce n'est qu'un quart d'heure plus tard que les affrontements mis en avant par Gérald Darmanin ont éclaté. Si, comme on dit en latin, "errare humanum est" (l'erreur est humaine), manifestement, du côté des forces de l'ordre, "errare militaris est" (c'est une erreur stratégique). Une erreur qui a certainement contribué, elle aussi, à mettre le feu aux poudres...