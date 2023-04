Arthur Constance nourrit de mots et d’histoires le marché de Rodez

Entre le fromage et la poire, l’Aveyronnais vend son premier ouvrage au marché, de Rodez à Toulouse.

Sur le marché ce jour-là, à deux pas du P’tit Bonheur et à quelques encablures des étals des maraîchers, Arthur Constance, bien emmitouflé, mitaines aux mains, assure la promotion de son premier livre "Les grands espoirs sous la lune", composé de nouvelles. "Une première tentative avant d’écrire un roman", confie-t-il. Cet amoureux des mots et des images qui les accompagnent était parti dans la vie pour exercer dans le cinéma en qualité de scénariste.

BTS audiovisuel à Angoulême, Licence et Master à Paris avec un court-métrage à la clef, Arthur a finalement opté pour l’écriture en littérature. Installé depuis quatre ans à La Capelle-Bleys (sa maman est de Baraqueville), il vit à l’écart du monde pour mieux le raconter en faisant le pas de côté.

"En écrivant, je suis à ma place", résume-t-il. Devenu auteur indépendant, Arthur Constance a trouvé sa vocation. Il s’est trouvé tout simplement. Répondant déjà, à 33 ans, à la maxime de Socrate "Connais-toi toi-même" inscrite sur le frontispice du temple de Delphes. Pour ce faire, il puise son inspiration en s’appuyant sur des faits réels. "Il faut que ce soit vraisemblable. J’ai un impératif d’honnêteté. À force de travailler un personnage, je lui fais suivre son chemin." Il décrit des tranches de vies au cœur de notre époque.

Et comme la réalité dépasse la fiction, il écrit au scalpel sur le virtuel pour rester dans le réel, les maux du quotidien et l’avènement de l’intelligence artificielle. "Je suis un barbare", clame-t-il. Un barbare ciselé qui sait que tragédie et comédie sont identiques. Seul dépend le regard que l’on pose sur les événements. Comme en témoigne sa nouvelle intitulée justement "Le barbare". Qui est le barbare. Celui qui dit, qui hait ou qui est ?

Arthur Constance balaie avec constance les préjugés dans sa quête de vérité pour en faire un jeu de rôles. Un jeu qu’il poursuit avec avidité. Parfois avec une ironie glaciale que réchauffe un peu de poésie : "Face à la mer, tout homme se sent comme un héros grec." Ou un air de Nietzsche : "J’ai observé le ciel en espérant voir danser les étoiles."

Une dystopie en cours

Arthur fait alors partager sa passion des mots. "J’ai commencé mon premier roman, une dystopie, je me suis donné comme objectif les cent premières pages avec une échéance", dit celui qui veut maîtriser les horloges du temps pour parvenir à ses fins. "C’est très difficile et j’ai la hantise du plagiat", ajoute-t-il avec angoisse et raison. Conscient de la difficulté.

Écrivain est un métier qui nécessite la même discipline qu’un boulanger ou ouvrier. Il se fixe ainsi une discipline, être à l’œuvre tous les jours et, en parallèle, lire des classiques et des ouvrages en lien avec son sujet comme "La route" de Cormac Mc Carthy. "L’œuvre au noir" de Yourcenar figure sur sa table de chevet. Arthur apprend. Et comme il apprend, il a déjà gagné. Faisant sienne la citation de Mandela : "Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends." D’autant qu’Arthur vit de sa plume grâce aux marchés qu’il écume, de Rodez à Toulouse, ainsi que par la vente en ligne.

Chacune de ses huit nouvelles qui composent "Les grands espoirs sous la lune", cette fameuse lampe inspiratrice, est précédée d’une épigraphe. On y lit aussi bien Marcel Pagnol que Saint-Exupéry, Céline, Joachim du Bellay ou encore un auteur inconnu. On espère qu’il ne le reste pas longtemps pour un autre grand espoir, cette fois, en pleine lumière.

www.arthurconstance.com