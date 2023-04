Aveyron : le centre de secours de Decazeville recrute et change de chef

Jeunes et adultes qui sont intéressés pour devenir sapeurs pompiers volontaires peuvent en faire la demande, sous la houlette du nouveau chef Olivier Guiraud.

Le centre d’incendie et de secours du Bassin compte actuellement 50 sapeurs pompiers volontaires, 6 infirmières, 5 officiers et 14 sapeurs pompiers professionnels. Mais, dans l’idéal, il faudrait toujours voir ce chiffre augmenter pour pallier les départs en retraite, aux arrêts, etc. Aussi, le centre lance deux campagnes de recrutement. La première concerne les sapeurs pompiers volontaires adultes. Le profil : être disponible, sociable, sportif, en bonne santé. Le dépôt des candidatures est fixé au 26 mai dernier délai, incluant un certificat médical.

Olivier Guiraud succède à Gilles Bach

La deuxième campagne de recrutement concerne les jeunes de 14 à 15 ans, avec la même date de dépôt des candidatures que la précédente, qui doit comporter également un certificat médical. Cette nouvelle section débutera en septembre prochain. Après trois ans en tant que JSPV, ils pourront devenir sapeurs pompiers volontaires à leurs 18 ans. Les demandes doivent être remises en main propre au centre de secours, à Viviez, ou bien en adressant un courrier à la caserne ou encore par mail (csp-bassin@sdis12.fr).

Le capitaine et chef de centre Gilles Gach a fait valoir ses droits à la retraite, il a quitté ses fonctions le 6 avril. Il est remplacé de façon provisoire par le lieutenant Olivier Guiraud, jusqu’en septembre où sera nommé le futur chef de centre. Olivier est originaire d’Arles (Bouches-du-Rhône). Il a débuté dans le Bassin, en 2006, puis est devenu professionnel. "C’est l’homme de la situation, il connaît bien le personnel et le territoire. J’ai eu la chance de l’avoir comme adjoint. Olivier est sérieux, compétent et bienveillant. Ce sera pour lui une bonne expérience", confie Gilles Gach.

"Un centre sain qui fonctionne bien"

Olivier a remercié son ancien capitaine qui lui transmit "un centre sain qui fonctionne bien". Le nouveau chef de centre souhaite mettre à l’honneur également deux jeunes retraités : le lieutenant François Macaluso, 46 ans de carrière qui a débuté en 1977 à Aubin, et Jean-Luc Augier, 44 ans de carrière, ayant débuté à l’ancien centre de secours de Decazeville.

Olivier tient à saluer l’engagement au quotidien des sapeurs pompiers, se préparant à un été tendu en sollicitations opérationnelles, avec toujours en tête le dynamisme de groupe, les entraînements, mais aussi la camaraderie et la bonne entente.