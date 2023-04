Aveyron : le village de Moyrazès file tisser l’amitié avec l’aligot à Paris

Yvan Vergnes a vu encore plus grand pour maintenir le fil de l’amitié avec un événement festif à Montmartre les 24 et 25 juin.

La CaRRiole, La Déryves et un long fil d’aligot, pour égaler le record du monde, tel est le menu de choix concocté par Yvan de l’auto alias Yvan Vergnes, installé à Moyrazès. C’est de Moyrazès justement, que l’histoire avait commencé, le 26 mai 2018, avec ses amis et compagnons de fête dont Franck Couduche, traiteur de "Aux saveurs de l’Aubrac" pour battre le record du plus haut fil d’aligot (5,80 m, pour l’anecdote les frères Gosset du buron des quatre frères ont fait mieux en 2020 avec 6,20 m, et surtout Jean-Pierre Garcia avec 7,20 m en 2003). Parenthèse refermée.

Vingt ans après, huissier à l’appui pour écrire une nouvelle page du livre Guinness des records, Yvan et ses acolytes comptent bien faire tomber le record lors de la première coupe du monde du fil d’aligot les 24 et 25 juin à Montmartre à Paris. Histoire de prendre de la hauteur, toujours.

L'aligot pour fil d'Ariane convivial

L’Aveyron prendra ses quartiers sur la place des Abbesses pendant deux jours avec de nombreux stands gourmands, animé par les déambulations de Mathieu Salles avec La CaRRiole (compagnie RêveEnvie), les danses du groupe folklorique Pastres et Pastretos les Petits rouergats de Paris, et au son du duo "La Déryves" pour qui Montmartre sera un excellent terrain de jeu avant de se produire le lendemain, soit le 26 juin, au théâtre de la Mer, à Sète, en première partie de Christophe Maé. "J’ai un pincement au cœur à l’idée de jouer à Montmartre où mon grand-père Jean-Bertrand a tenu le café rue d’Orsel, au pied du téléphérique. La boucle est bouclée", confie Yves, l’un des deux zigues.

Cette belle initiative est l’œuvre d’autres drôles d’oiseaux avec Yvan de l’auto comme Benjamin Riot, Thierry Champion, Franck de Bona du cercle Aveyronnais de Montmartre, qui, pour battre le record du plus long fil d’aligot, outre le comparse Franck Couduche, pourront compter sur d’autres fileurs d’aligot comme Léo Chauchard avec "Un goût d’Aubrac" pour remplir à ras bord cette première coupe du monde !