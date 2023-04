CARTE. Allergies aux pollens : plus de 60 départements en rouge pour "risque élevé" ce week-end de Pâques

Les pollens continuent de conquérir la France, une soixantaine de départements sont maintenant en risque élevé pour les personnes allergiques.

Il va faire beau et doux jusqu'au lundi de Pâques, mais la chasse aux œufs peut vite se transformer en calvaire pour les personnes susceptibles aux allergies aux pollens. La carte actualisée du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) fait état de 62 départements placés rouge pour "risque élevé".

Cela concerne une partie de l'Occitanie et le pourtour méditerranéen, mais sur la totalité des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est, le nord du pays, une partie de la Bretagne et toute l'Île-de-France. "Le printemps est là et les pollens de bouleau sont de sortie et se répandent dans l'air comme les œufs de Pâques", commente le RNSA, prévenant aussi des pollens de charme et de frêne "très abondants dans l'air".

Dans le Sud, "le cocktail des pollens de Cupressaceae-Taxaceae (cyprès...), platane, chêne et pariétaires (Urticacées) pourra faire monter le risque d'allergie global au niveau élevé lors des journées printanières".

À noter que "les pollens de saule, peuplier, chêne et graminées sont présents d'ouest en est avec un risque d'allergie faible à moyen".

Une majeure partie de la France est placée en rouge pour "risque élevé". Capture - RNSA

Le point de la situation en Occitanie

On fait le point sur les pollens les plus présents dans les départements d'Occitanie, en commençant par ceux qui sont placés en "risque élevé" :

Aveyron : cyprès, frêne, peuplier et platane (risque moyen), bouleau, charme, graminées et saule (risque faible)

Tarn : cyprès, frêne, peuplier et platane (risque moyen), bouleau, charme, graminées et saule (risque faible)

Lozère : bouleau, frêne et peuplier (risque moyen), charme, chêne, cyprès, platane et saule (risque faible)

Gard : chêne, cyprès, platane et urticacées (niveau moyen), frêne, graminées et peuplier (risque faible)

Hérault : chêne, cyprès, peuplier et platane (risque moyen), frêne, graminées et urticacées (risque faible)

Aude : cyprès, peuplier et platane (risque moyen), bouleau, charme, chêne, frêne, graminées et urticacées (risque faible)

Pyrénées-Orientales : cyprès, peuplier et platane (risque moyen), bouleau, charme, chêne, frêne, graminées et urticacées (risque faible)

Les autres départements d'Occitanie placés en "risque moyen" :