Cyclisme : 150 coureurs attendus ce lundi à Rignac pour lancer le challenge départemental

Des fourmis dans les jambes ! Top départ demain lundi 10 avril à Rignac du challenge Aveyron MMA-Skoda-Centre Presse Midi Libre, 16e du nom. Une épreuve d’ouverture largement attendue, puisque, entre les seniors et les jeunes, ce sont près de 150 coureurs qui sont annoncés sur la ligne des six départs concoctés par le club organisateur, le Guidon decazevillois.

Les U11 ouvriront la voie dès 12 h 30 jusqu’aux 90 adultes qui s’élanceront, eux, pour 24 tours d’un parcours de 3,2 km à parcourir à 24 reprises, à partir de 15 h 30.

Cayssials à la défense du titre,

12 épreuves jusqu’en octobre

Un tracé habituel dans et autour du bourg de Rignac qui devrait malgré tout voir le peloton tourner encore plus vite eu égard au revêtement qui a été refait. 600 euros de prime seront distribués durant la course.

Et la bataille devrait faire rage alors que la formation locale du Guidon présente au départ pas moins de 12 coureurs. De quoi proposer au Decazevillois Julien Cayssials une sacrée garde rapprochée. En effet, le lauréat du challenge 2022 tentera de s’élancer du mieux possible dans la défense de son bien.

L’an passé, lors de ce grand prix Denis-Pons toujours en ouverture de ce circuit départemental, il avait pris la deuxième place, juste derrière le Biterrois, triple médaillé handisport en 2009 à taiwan, Steeve Touboul.

À noter que le challenge compte cette année 12 épreuves. Avec Villefranche-de-Rouergue en guise de finale le 1er octobre. Et notamment deux nouvelles dates au calendrier : le 22 juillet à Villeneuve et le 26 août à Cransac, avec là encore le club du Guidon decazevillois à la baguette.