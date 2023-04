Espalion. Découverte de la boxe avec Jonathan Cotteret

Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique Jonathan Cotteret, boxeur professionnel a animé plusieurs ateliers jeudi et vendredi dernier à destination de publics différents.

Le boxeur Jonathan Cotterey est intervenu auprès des collégiens de l'Immaculée Conception et des enfants de l'école primaire Saint Hilarian. Il leur a d'abord rappelé l’apport de ce sport "le noble art". Tout d’abord un moyen d’éviter l'isolement, mais aussi un travail de motricité, de coordination, de maîtrise du geste et des bienfaits éducatifs : respect, rigueur, travail, persévérance.

Le temps d'échauffement a été suivi de petits jeux et de travail technique avec les gants. Dans un deuxième temps, Jonathan Cotteret a animé à l’hôpital de la ville des ateliers adaptés en fonction des patients et a réalisé une démonstration de boxe au centre de rééducation spécialisé, en interaction avec les patients et les soignants, puis l'après-midi,

au sein de l’Ehpad, auprès des résidents et des professionnels de la maison de retraite (ergothérapeutes, professeurs APA, animatrices).

Une autre journée a été plus spécifiquement consacrée aux jeunes adhérents du club de boxe d'Espalion, avec, dans ce cadre, et comme on peut s’en douter, des ateliers davantage portés sur la technique.

Un boxeur expérimenté

Jonathan Cotteret, âgé de 41 ans, pratique la boxe depuis l'âge de 18 ans, et il a disputé 80 combats dont une vingtaine comme professionnel.

Fin mars, il a notamment combattu à Bogotá (Colombie) et un autre combat est prévu en septembre en Colombie.

Membre à part entière de l’équipe de France Full-contact en 2008, il a été sacré deux fois champion de France K1 et full-contact. Il est licencié en Aveyron et il coopère régulièrement avec Aveyron Boxing Tour de Dominique Ferrand.