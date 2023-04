Effondrement d'un immeuble à Marseille : "Entre quatre et dix personnes" sous les décombres selon Gérald Darmanin

En raison d'un incendie sous les décombres, les secours n'ont pas la possibilité de venir en aide aux potentielles victimes coincées sous le bâtiment qui s'est effondré.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé à Marseille où un immeuble s'est effondré vers 00h40 dans la nuit de samedi à dimanche. Il annonce "qu'entre 4 et une dizaine de personnes" pourraient encore se trouver sous les décombres.

Il confirme qu'une "déflagration" a précédé l'effondrement du bâtiment. En fin de matinée, les secours sont toujours sur place pour tenter de maîtriser un incendie sous les décombres, et qui empêche les pompiers de rechercher d'éventuels survivants. De plus, l'effondrement d'un bâtiment voisin a "obligé les marins-pompiers à reculer", retardant encore un peu plus l'intervention des secours.

Gérald Darmanin et le maire de Marseille Benoît Payan assurent que cet immeuble n'était pas en péril et ne menaçait pas de s'écrouler.

Effondrement à Marseille: Gérald Darmanin estime qu'il faudra encore "plusieurs heures" pour éteindre le feu sous les décombres pic.twitter.com/owtwnrQLP1 — BFMTV (@BFMTV) April 9, 2023

Une trentaine d'immeubles évacués

Un total de 33 personnes ont été évacuées dans la rue de Tivoli, ainsi que les habitants d'une trentaine d'immeubles du secteur. Le premier bilan fait état de six blessés, dont cinq transportés à l'hôpital en urgence relative.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour "blessures involontaires". Le procureur de la République tiendra une conférence de presse dans la journée pour communiquer sur les premiers éléments de l'enquête.