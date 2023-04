Espalion. Fabienne Célard et Catherine Samson en dédicaces

Fabienne Célard et Catherine Samson dédicaceront leur livre "Fromages et terroirs vivants" vendredi 14 avril, à partir de 10 heures, à la librairie Pont Virgule. Un livre militant, sur le mode de la démonstration et non de l’accusation.

Il s’agit tout d’abord de dire, de raconter le lien essentiel entre ces fromages sous labels de qualité, fabriqués au lait cru, issus de savoirs et de gestes ancestraux, et les territoires sur lesquels hommes et femmes vivent de ces métiers qu’ils ne pourraient exercer ailleurs. Et qui génèrent toute une économie vitale pour ces "pays" que l’on qualifie souvent de difficiles.

Et pour conclure ce rendez-vous, la dégustation d’un excellent plateau de fromages et quelques verres de vin est prévue.