Football : Espalion - Comtal II et Montbazens - Bozouls, on connaît les finales de la coupe de l'Aveyron !

Le week-end de demi-finales sur terrain neutre du toujours aussi prisé trophée départemental s'est terminé ce soir à Rignac par la qualification de Bozouls chez les femmes. On fait le point sur tout ce qu'il s'est passé depuis samedi après-midi.

Des couleurs, des chants, de la bière et aussi du jeu ! Le week-end de demies a tenu toutes ses promesses aux quatre coins de l'Aveyron hier et ce dimanche. Ils étaient plus d'un millier à Sévérac, au stade de La Catonnerie, pour la première des quatre parties offrant les tickets pour le Graal, la finale dans le stade Paul-Lignon, le 28 mai prochain.

Là, pas vraiment de suspense pour un derby du Lot remporté sans trembler par Espalion (D1) sur Saint-Geniez (D2) 3-0, non sans que les Marmots n'aient joué le jeu jusqu'au bout !

Ce dimanche, les Espalionnais ont été rejoints par les réservistes de Comtal (Sébazac-Lioujas), pensionnaires de D2 et tombeurs d'un club de D1, d'autres doublures, celles de Luc-Primaube. Un score là aussi assez large (3-1) et une ambiance au rendez-vous également dans un stade de La Roque à Onet plus que bien garni et une communion de fin de match mémorable (voir vidéo ci-dessous)

Suspense chez les femmes

Chez les femmes, la tension et le spectacle ont aussi été au rendez-vous à La Primaube, avec une qualification hier soir de l'entente Montbazens-Rignac aux dépens de Vabres-l'Abbaye (3-2) dans un match renversant. Menant, puis menées, les Rignacoises ont renversé leurs adversaires du soir, qu'elles connaissent bien pour les rencontrer en championnat.

Dans l'autre demie aussi, les formations se connaissaient bien, ce dernier carré féminin mettant aux prises le carré d'as de la D1. À Rignac, le favori et tenant bozoulais a bien failli rester à quai face à la JS Lévézou, d'abord mené, puis revenu avant d'en passer par les tirs au but (1-1, 3-0 tab) pour rallier Paul-Lignon (voir vidéo ci-dessous).