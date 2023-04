La CCI de l'Aveyron au soutien de l’économie durable

Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, la chambre de commerce et d’industrie propose un dispositif d’accompagnement.

Transition. S" Telle est la dénomination du dispositif d’accompagnement pour une économie durable présentée dernièrement par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) dans ses locaux de la cité de l’entreprise et de la formation. Transitions au pluriel, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui intègre à la fois la transition écologique, énergétique, numérique, le développement durable, les transitions sociales et sociétales. Un vaste chantier dont l’ambition de "Transition. S" se porte sur les petites et moyennes entreprises (TPE), soit moins de vingt-cinq salariés.

Une nécessité

Pour ce faire, la CCI peut s’appuyer sur de nombreux partenaires tel que le Département, le réseau Initiative Aveyron, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en Occitanie, ainsi que trois établissements bancaires, à savoir la banque Populaire occitane, la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées et le crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. "Il s’agit bien de faire prendre conscience à tous des enjeux de la Responsabilité sociétale des entreprises. Une nécessité mais aussi des opportunités et un nouveau mode de management et de conduite des projets. Notre conviction est que l’économie est le pilier du développement et de la croissance du territoire. La CCI aspire à une économie aveyronnaise qui soit équilibrée, qui se démarque, et qui soit durable", a déclaré Dominique Costes, président de la CCI.

1 000 €♣d’aides aux PME

Concrètement, ce dispositif comprend un diagnostic en entreprise sur différents thèmes (changement climatique, conditions de travail, gouvernance, biodiversité, droits de l’homme, transition vers une économie circulaire, etc.), un plan d’actions avec un suivi de six mois à un an pour un coût de 1 500 € dont une prise en charge de 500 € de la CCI et de 500 € des établissements bancaires. "Pour la CCI, ce dispositif est emblématique car il correspond à nos valeurs de proximité, engagement et partenariat", a conclu Dominique Costes.

Renseignements au 05 65 77 77 00 ou info@aveyron.cci.fr

www.aveyron.cci.fr