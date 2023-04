Rignac. La première marche du podium pour le collège Jeanne-d’Arc !

"Le ministère de l’Éducation nationale vient de publier les résultats des collèges. Avec 100 % de réussite au Diplôme national du brevet et bon nombre de mentions, le collège Jeanne d’Arc partage la première place départementale avec quatre autres établissements".

La directrice Anne-Marie Prunet ne cachait pas sa joie devant "un succès qui se renouvelle depuis plusieurs années grâce à une équipe dynamique, joyeuse, investie qui traite, bien évidemment les programmes mais qui va bien au-delà".

De nombreuses propositions s’offrent aux élèves volontaires. Deux langues étrangères dès la 6e, un club Cambridge qui permet de passer les qualifications Cambridge reconnues internationalement et un échange avec des élèves canadiens. Le Brevet d’initiation à l’aéronautique dont les cours sont donnés par Michel Demeuzy, formateur de pilotes. Des cours d’éloquence. Des sorties régulières pour appréhender la richesse naturelle, culturelle, économique du territoire et se forger un projet professionnel. Des voyages scolaires en France et à l’étranger.

Des mercredis après-midi sportifs avec l’UGSEL Aveyron où se succèdent des activités sportives variées avec, de temps à autre, des succès sportifs au niveau régional et national. Des ateliers théâtre, musique, musique assistée par ordinateur, arts, sports, équitation, éducation aux médias. Une salle attribuée à chaque classe. Une micro-bibliothèque dans chaque classe. Des infrastructures spacieuses et un cadre de vie végétalisé et aéré. "L’accompagnement des jeunes en cette période cruciale de l’adolescence relève d’une alchimie dans laquelle se conjuguent conditions matérielles, qualités professionnelles et humaines des enseignants, éducateurs, secrétaires, personnels techniques parce qu’on transmet avant tout ce que l’on est" a conclu la directrice.