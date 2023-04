Le collège Saint-Michel à fond pour les sports mécaniques

À Belmont-sur-Rance, l’ensemble scolaire privé, sous contrat d’association avec l’État, proposera à la rentrée prochaine MiniGP et karting comme projet pédagogique.

Guillaume Bessière n’a pas l’hyperactivité pour trouble, chez lui, c’est intrinsèque. L’élu saint-affricain a pour autres casquettes professeur d’histoire et chef d’établissement à Saint-Michel, collège de Belmont-sur-Rance. À peine deux ans qu’il est à la tête de l’établissement privé que son énergie rayonne déjà sur le bâtiment, ancien monastère des Augustins dont les hommes ont été ensuite rattachés à l’évêché de Vabres-l’Abbaye. Dans ce collège créé au XVIIIe siècle l’édifice du XIXe surplombe le village. Une école de trois classes (64 élèves) et un collège de huit divisions (165 adolescents) se partagent les lieux qui seront restaurés bientôt. Autre projet, pas de façade : "Un dessein riche et différenciant", selon le directeur. Qui poursuit : "A la rentrée 2024, avec le lycée Saint-Gabriel à Saint-Affrique qui ouvrira les options sports mécaniques dès la seconde, cela va garantir aux jeunes scolarisés en 3e la continuité des pratiques dans un groupe permettant des formations générales, technologiques et agricoles."

C’est auprès de deux dispositifs optionnels que la rentrée prochaine se fera. En excellence, les collégiens pourront prétendre à la pratique Mini-GP à raison de trois heures de cours le mardi et deux heures le mercredi ; pour le karting, deux heures seront proposées le jeudi et deux autres le mercredi. En initiation, 1 h 30 par semaine sont prévues. "Les intervenants sont partie intégrante depuis l’origine. Damien Boudarel (karting), Paul Vincent, Benoît Thibal et Julien Barthélémy (Mini-GP) ont construit, en concertation avec moi, ce projet.", précise Guillaume Bessière.

Les sports mécaniques bénéficient d’un écrin de taille à Belmont-sur-Rance. Sur le circuit international de 1 500 m de long vallonné sur 8 m de large avec des infrastructures de plus de 500 m2, les adolescents seront accueillis au cœur d’un milieu naturel. "Nous sommes le seul collège de France à avoir une école de trail alors nous voilà précurseurs sur les sports mécaniques. Je n’allais pas proposer une patinoire", confesse-t-il encore. "Lundi, j’ai eu la confirmation que Gregg Black, champion du Monde d’endurance moto en 2020 et 2021, parrainerait les jeunes en Mini-GP." Deux fois vainqueur des 24 heures du Mans, et peut-être à nouveau cette année au guidon de la Suzuki n° 1, Gregg Black est un allié de choix dans ce beau projet et un œil avisé dans la relève qu’il va voir évoluer. Celle qui sera peut-être demain issue de Belmont-sur-Rance.