Saint-Amans-des-Cots. Le Rando Quad au grand cœur

Chaque année l’association Rando Quad Entraygues organise deux randonnées en quads et reverse le bénéfice au profit d’une action solidaire. Le 31 mars, les représentants de l’association ont été accueillis au Centre de ressources du Valadou (commune de Montézic) par Mme Cestrières, maire, et Mme Jourdan, coordinatrice responsable. Autour d’une petite collation amicale, le Valadou a pris acte de leur volonté à reverser cette année le bénéfice au profit des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative fréquentant la halte de répit. Cette rando a lieu au mois de septembre afin de préserver la nature florissante tout en profitant des magnifiques paysages. Les organisateurs délaissent les grandes routes au profit des sentiers. À cette occasion, chaque année les sentiers sont nettoyés, remis en état, balisage compris, par leurs soins pour accueillir les pilotes nombreux qui viennent de toute la France pour parcourir de beaux chemins, le tout associé à un élan de générosité. Vous êtes l’aidant informez-vous, faites-vous aider, accordez-vous des moments de répit. Pour toutes informations et contact : Centre de Ressources du Valadou

12 460 Montézic 05 65 44 89 42/

levaladou.com/ www.levaladou.com