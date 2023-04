Onet-le-Château. Le Souvenir Français soutient les voyages scolaires de mémoire

Tout récemment avait lieu l’assemblée de printemps du Souvenir Français. Après la traditionnelle minute de silence, le rapport d’activité présenté par la déléguée générale Nicole Schira, a souligné la participation de tous et notamment des porte-drapeaux aux cérémonies officielles, ainsi que la présence d’une délégation à l’école de gendarmerie de Tulle pour l’hommage au gendarme et résistant Raymond Canitrot, parrain de la promotion 2023.

Le congrès des délégués généraux a mentionné la géolocalisation des tombes des morts pour la France, la "seconde vie des drapeaux" et l’élection des délégués généraux pour l’Aveyron qui aura lieu à la fin de l’été.

Le Souvenir Français a apporté une aide financière à des voyages de mémoire : collège Albert- Camus de Baraqueville en Normandie, lycées Jean-Vigo de Millau et Jean-Jaurès de Saint-Affrique à Munich, lycée Foch de Rodez à Lyon, collège des Quatre-Saisons d’Onet à Lyon, un second voyage vers les plages de Normandie. La délégation générale réalise ainsi l’un des souhaits du président général Serge Barcellini : "qu’aucun élève ne quitte l’enseignement sans avoir visité un lieu de mémoire".

Comme chaque année, la délégation générale participe au Concours national de la Résistance et de la Déportation, lancement, jury et prix. La collection d’ouvrages du local d’Onet-le-Château, 15 rue des Coquelicots, a été classée et listée. Elle sera bientôt consultable sur rendez-vous.

Deux nouveaux livres ont été réalisés par les adhérents : Maquis Jean-Pierre par Jean-Louis Sénéjean, président du comité d’Estaing Espalion, Dessins de Jean Bétou du maquis Antoine, historicisés par Vincent Besombes président du comité de Rodez.

Après le compte rendu des présidents des comités (Durenque, future réalisation d’un Jardin du Souvenir, Estaing Espalion, 8 avril vernissage, à la Maison de la Paix d’Estaing, d’une exposition Claude Baillon, vitrailliste, La Primaube, Onet-le-Château, Rodez, circuit historique, Rodez sous l’occupation, pour des élèves du lycée Monteil et Villefranche-de-Rouergue), Mesdames Claudine Lajus, DSDEN de l’Aveyron et Caroline Crépon-Pillone, Directrice de l’ONaCVG de l’Aveyron ont clôturé la séance.

Des récompenses diverses du Souvenir Français ont été remises, ainsi qu’un diplôme et un insigne de porte-drapeau.

Puis l’assemblée a été invitée à partager le verre de l’amitié offert par le comité d’Onet.

Renseignements : Nicole Schira

dgsf12@laposte.net ou 06 63 82 49 64.