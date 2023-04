Le vin d'Aveyron et d’ailleurs se déguste à la salle des fêtes de Rodez

Plus de cinquante exposants, de toutes les régions de l’Hexagone et même de l’Italie, font découvrir leurs meilleures cuvées jusqu’à ce dimanche soir à la salle des fêtes de Rodez.

Au fil des années, le salon du vin de Rodez est devenu une véritable institution. Sur une terre où il n’est pas mentir que de dire qu’on apprécie les réjouissances, les "testeurs" et acheteurs sont nombreux dans les allées. C’était le cas vendredi soir lors de la soirée (festive !) de lancement. Cela l’était aussi ce samedi et ce le sera assurément ce dimanche 9 avril, jusqu’à 17 heures, pour la dernière journée. Durant laquelle les quatre cavistes ruthénois, organisateurs de l’événement depuis plus de quinze ans, vous inviteront à découvrir de nombreuses cuvées… Une cinquantaine d’exposants sont réunis à la salle des fêtes, dont une quinzaine de petits nouveaux.

Pour tous les goûts

Si l’on retrouve quelques classiques aveyronnais et la perle des spiritueux "Twelve", qu’on ne présente plus, ce salon fait la part belle à de nombreuses régions viticoles. Parmi lesquelles le Languedoc, particulièrement représenté, l’Alsace, le Bordeaux, la Bourgogne, la Loire, le Roussillon, le Rhône… "C’est un salon de découvertes et les Aveyronnais apprécient cela", se réjouit Guy Cayssials, l’un des cavistes organisateurs. Le salon a même ouvert ses portes à l’Italie et ses célèbres vins pétillants, avec le stand "Ciao Gusto". On notera également la présence de deux domaines du Languedoc tenus par des Aveyronnais : celui des frères Bernatas – Stéphane et Jérôme –, Ruthénois devenus producteurs à Limoux, et celui de Sébastien Galtier, ancien rugbyman du coin aujourd’hui reconverti en vigneron bio dans l’Hérault… Autant dire qu’il y en a pour tous les goûts ! "Et nous sommes fiers car la jeunesse est bien représentée entre les allées. Il y a de l’avenir dans le vin", souriaient les cavistes, hier.