Baraqueville. L’Égypte ancienne se dévoile

Lundi 17 avril, à 18 h 30, au restaurant "le Palous", conférence (Gratuite), suivi d’un repas libre de l’égyptologue Amandine Marshall. Cette égyptologue, archéologue et auteur française, est chercheuse associée à la Mission Archéologique Française de Thèbes Ouest (MAFTO) depuis 2005. Elle est docteur de l’École des hautes études en sciences sociales de Toulouse après avoir soutenu en 2013 une thèse intitulée "Les enfants en Égypte ancienne des époques prédynastiques à la fin du Nouvel Empire", sous la direction de Christian Leblanc et Béatrix Midant-Reynes ; publiée sous la forme d’une trilogie. En 2010 elle publie une biographie de l’égyptologue français Auguste Mariette. Elle a écrit plusieurs autres ouvrages à destination du grand public. Elle intervient dans différentes émissions de télévision et participe aux fouilles dirigées par Christian Leblanc sur le site du Ramesséum.

Inscriptions auprès du restaurant "Le Palous" au 05 65 69 01 89.