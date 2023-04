Espalion. Les handballeurs minimes champions d’Occitanie

Les minimes (4e-3e) du collège Denayrouze, qualifiés pour les finales du championnat interacadémique (Toulouse/Montpellier) de handball, jouaient à Thuir (66). Ils affrontaient les collèges de Montesquieu-Volvestre (31), puis de Montpellier (34). Après une première victoire un peu poussive (16-13), le deuxième match sera plus maîtrisé (17-7). Le 3e match face à Thuir s’avérait être la finale puisqu’entre deux équipes qui avaient remporté leurs deux premières rencontres. C’est le moment que les élèves du collège ont choisi pour élever leur niveau de jeu afin de remporter la rencontre sur le score de 16 à 14 dans un match très difficile et âprement disputé. Ce groupe s’offre donc le titre de champion d’Occitanie et une qualification pour les championnats de France fin mai, en région parisienne.