L’office de tourisme "vend" le territoire

L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté était présent à Toulouse, faisant la promotion du territoire.

Le salon "Occ’ygène", tout nouveau rendez-vous grand public dédié au tourisme, aux randonnées et aux loisirs, soutenu par la Région, s’est tenu récemment au MEETT (parc des expositions de Toulouse) et a été inauguré par Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie était partenaire de l’évènement. Ce salon cible une clientèle locale et régionale en quête d’idées d’activités, de week-ends ou de séjours et plus globalement tous les visiteurs à la recherche d’idées pour préparer leurs prochaines vacances. Pari gagné avec une très bonne fréquentation sur les trois jours et de bons retours et contacts pour les 190 exposants.

Les atouts du Bassin

Un stand collectif de la destination Aveyron a été proposé regroupant l’Adat (Agence Départementale d’Attractivité et du Tourisme) et à ses côtés le Pays Decazevillois-vallée du Lot, le Pays Rignacois, Aveyron Ségala, le Pays de Roquefort, Millau Grands Causses et le Viaduc de Millau. L’Aveyron reste une destination de proximité attractive pour la clientèle toulousaine – à seulement deux heures de trajet – proposant de nombreux atouts d’oxygénation, de ressourcement, de "mise au vert", de découvertes patrimoniales, d’activités et d’évènementiel, sans oublier les balades fluviales et circuits pédestres et vélos.

Par ailleurs, un jeu concours a été proposé sur le stand Aveyron chaque jour du salon. Les gagnants toulousains pourront notamment profiter de soins Thermes découvertes offerts par les Thermes de Cransac, de deux places pour le spectacle sons et lumières "Hier un Village" de Flagnac, de lots gourmands avec chouchous offerts par les Noisettes d’Olt à Flagnac. Puis également des bons cadeaux en croisière plateau terroir sur le bateau électrique l’Olt à Flagnac et des entrées à Terra Olt l’espace scénographique de la Vallée du Lot offerts par l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté. D’autres lots ont également été offerts par les territoires voisins aveyronnais. Une belle opération séduction pour la destination Aveyron en terres toulousaines.

10 000 visiteurs

Au total, 10 000 visiteurs sont venus s’informer durant ce week-end et préparer leurs voyages, escapades, loisirs et randonnées. Une fréquentation qui réjouit les organisateurs et les 183 professionnels du tourisme, déjà prêts pour une éventuelle seconde édition de ce salon du tourisme grand format, avec une offre de destinations encore plus élargie, notamment en France et à l’international.