Salles-la-Source. Pont-les-Bains : de la pluie pour faire refleurir la Marguerite

Ce n’était pas gagné au vu du temps annoncé, mais l’Entente Cycliste du Vallon et du Dourdou a cru en sa bonne étoile et maintenu l’organisation de La Marguerite. Bien sûr on n’a pas atteint les records de certaines années (120/140 participants), mais l’accueil de 57 cyclistes de divers clubs aveyronnais et de 15 marcheurs du Vallon, au départ de Pont-les-Bains, a permis de récompenser le travail d’organisation de l’équipe de bénévoles.

Le ciel assez lumineux et les routes sèches en début d’après-midi, au départ de la course cycliste, ont facilité l’ascension du Col du Kaymard (au-dessus de Pruines), et la visite du plateau de Sénergues. C’est au ravitaillement (près de Contensouses) que le fort vent amenait les premières giboulées, et si une accalmie séchait les coureurs sur les secteurs d’Estaing, St Julien de Rodelle, Muret, forte pluie et grêle les retrouvaient sur Mondalazac et Salles-la-Source. Les marcheurs resteront groupés autour de J.-P.Revel, le régional du circuit, pour affronter les averses au dolmen, sur les hauteurs de Séveyrac-Fijaguet, mais malgré le soleil revenu, devront raccourcir pour éviter les suivantes.

Ce mauvais temps du final, gâchait un peu la fête de la remise des récompenses, accompagnée d’une tombola et du pot de l’amitié, car "mouillés jusqu’aux os", il tardait à ces sportifs de pouvoir se changer rapidement. Ce qui n’empêchait pas le club d’Aubin (les cyclistes les plus nombreux, suivis de Capdenac), et des marcheurs de Nauviale et Salles-la-Source, de féliciter l’ECVD pour son organisation et le choix de parcours très appréciés, qui pourront être repris lors d’une prochaine édition.