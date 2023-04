Durenque. Tress’âges à l’heure de la restitution

Le Point info seniors, dispositif soutenu par le Département, et l’association Kalbeni invitent le samedi 15 avril, de 14 heures à 17 heures, à la salle des fêtes de Rullac-Saint-Cirq, pour venir découvrir l’exposition des créations en vannerie sauvage réalisées par les seniors du Réquistanais avec le soutien de l’artiste Laurence Marie.

Des ateliers de création ont eu lieu de décembre 2022 à mars 2023 sur 9 communes et à l’Ehpad J.-B.-Delfau. En amont des ateliers, des promenades de découverte des végétaux ont été animés par l’artiste. Lors de cette demi-journée, vous pourrez participer à des ateliers d’initiation au tressage et soins des mains. Cette exposition est l’aboutissement d’un projet, co-construit entre Kalbeni, le Point Info Seniors, les associations et acteurs locaux, avec le soutien de la Communauté de communes du Réquistanais, la Conférence des Financeurs et le Département de l’Aveyron. Cette exposition, ainsi que les ateliers sont ouverts à tous et gratuits.

Plus de renseignements au 05 65 46 67 67 ou 06 31 90 32 02.