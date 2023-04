Saint-Martin-de-Lenne. Un voyage scolaire riche en découvertes

Comme chaque année, les élèves de Mme Chincholle sont partis en séjour découverte durant 5 jours.

Direction le reptilarium de Ste- Eulalie-de-Cernon : les élèves ont pu découvrir, porter et nourrir plusieurs types de reptiles, situer leurs habitats, leurs régimes alimentaires, leurs modes de déplacements ou de reproductions. Puis ils ont continué leur trajet vers le centre de Valrance où ils allaient être hébergés 4 nuits.

Au programme : découverte du système solaire, des phases de la lune, construction de fusées avec Christopher, responsable du Planétarium de Montredon-Labessonnié. Mercredi, direction la Cité de l’Espace avec une visite guidée, cinéma 3D et deux ateliers : programmations de robots et identification d’un astre (quel est–il, quelles en sont ses caractéristiques, quels dangers représente-t-il pour la Terre, la Lune peut-elle nous protéger, comment le dévier de sa trajectoire). Il s’agissait pour les élèves par 2, de répondre à l’une de ces questions par des expériences. Jeudi les élèves ont construit un chauffe-eau solaire et une station météo complète qu’ils ont ramenés à l’école. Vendredi enfin, arrêt à Montredon-Labessonnié pour la visite de l’observatoire et un spectacle au planétarium. Une semaine bien complète durant laquelle les élèves ont découvert, approfondi, réinvesti des connaissances, des compétences et partagé des moments forts d’entraide.