Flavin. Un week-end de pétanque de haut niveau sous la pluie et dans le froid

C’est par un temps exécrable avec pluie, vent et froidure que s’est récemment déroulée, organisée par la Pétanque Flavinoise, la finale départementale doublette masculin, avec 64 équipes (soit 128 joueurs).

Le podium est le suivant : champion d’Aveyron : Buscaylet Frédéric et Bernal Anthony de la Pétanque Fraternelle Le Gua. Vice champion : Vialard Laurent et Guilhem Julien De Villefranche-de-Rouergue. 3e place : Solignac David et Ploncard Jérôme du Pèt d’Onet.

À ce week-end de compétition s’est ajoutée la finale départementale tête à tête féminin avec 148 féminines. Championne d’Aveyron : Bories Véronique de La Primaube. Vice-championne : Nicouleau Marielle de Saint-Sernin. 3e place : Hilaire Nathalie d’Espalion. De beaux résultats : à regretter que le temps n’ait pas été de la partie tant pour les joueurs et leurs nombreux supporters que pour les organisateurs.