"Une détonation", "il y a tout qui a tremblé" : des riverains témoignent après l'effondrement d'un immeuble à Marseille

Les riverains et les passants ont cru à une explosion, avant qu'un immeuble s'effondre dans le centre de Marseille cette nuit.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 00h40, un immeuble du 5e arrondissement de Marseille, haut de quatre étages, s'est effondré. L'hypothèse d'une explosion n'est pas exclue, alors que le parquet a ouvert une enquête pour "blessures involontaires".

En fin de matinée, un important dispositif était toujours en place pour essayer de maîtriser un incendie sous les décombres. Tant que le feu sera actif, il sera très compliqué de partir à la recherche d'éventuels survivants. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a déclaré qu'il fallait potentiellement s'attendre à des victimes. Pour l'instant, le bilan fait état de six blessés, dont cinq en urgence relative qui ont été transportés à l'hôpital.

A lire aussi : VIDEOS. Immeuble effondré à Marseille : le bâtiment voisin s'écroule aussi, un incendie freine le travail des secours

#Marseille | Les recherches dans les décombres ont été immédiatement déclenchées pour extraire d’éventuelles victimes & procéder aux « levées de doute » avec des équipes Unité de sauvetage et de recherche USAR (urban search ans rescue). Des actions d’extinction sont aussi menées. pic.twitter.com/0YdBOEhuPw — Pompiers de France (@PompiersFR) April 9, 2023

"En tournant la tête, on a vu le bâtiment s'effondrer"

"J'étais chez moi, d'un coup j'entends un gros boum. Je pensais que c'était un balcon qui s'était écroulé sur une voiture, j'ai rien compris", témoigne pour BFMTV un jeune marseillais qui habite à "une centaine de mètres" de l'immeuble qui s'est effondré. En sortant de chez lui, il a vu "une avalanche de personnes s'affoler dans la rue".

Chez lui, "il y a littéralement tout qui a tremblé". Une riveraine parle "d'une détonation", un autre a cru à l'explosion "d'une bombe" alors que sa baie vitrée est partie en éclats.

\ud83d\udcac "J'ai entendu un gros boom"



Effondrement à Marseille: sous le choc, les riverains témoignent d'une violente "détonation" pic.twitter.com/JzwbepLQ3V — BFMTV (@BFMTV) April 9, 2023

"On a entendu un gros boum, on pensait que c'était une voiture qui avait percuté, puis en tournant la tête on a vu le bâtiment s'effondrer", raconte à La Provence une jeune témoin qui rentrait chez elle le soir et qui a vu toute la scène. "On a essayé de secourir un jeune homme, qui je pense était au-dessus d'un toit et qui a réussi à tomber... il a eu beaucoup de chance". Elle assure qu'il n'y a eu "qu'un impact, c'est ce qui m'avait fait dire que c'était une voiture ou une porte de garage, mais pas du temps un effondrement".

\ud83d\udd34 Avec une amie, Lolita se trouvait rue Terrusse, une rue perpendiculaire à la rue Tivoli, où l’immeuble s’est effondré, alors qu’elle rentrait chez elle à #Marseille



Après avoir entendu un "boom", elle s’est rendue sur place et a tenté de secourir un homme dans les décombres pic.twitter.com/ATJsg2dQTI — La Provence (@laprovence) April 9, 2023

Gérald Darmanin sur place

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé sur place en fin de matinée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi via Twitter : "Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés".

"J'adresse tout mon soutien aux équipes de secours et aux habitants de Marseille", a également écrit la Première ministre Elisabeth Borne.