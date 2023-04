Villeneuve. Une nouvelle gérante pour la Maison des pèlerins

Inaugurée en 2018, la maison des pèlerins a pour vocation d’accueillir les emprunteurs du chemin de saint jacques de Compostelle et touristes de passage en notre bastide. Stéphanie Canata fut la première gérante, il a eu, à cœur, de valoriser ce lieu, en proposant de nombreuses animations. La saison dernière s’est clôturée par la fin de son activité, ayant choisi de construire de nouveaux projets. La municipalité a donc organisé un appel à candidature, la sélection s’est faite à partir d’un cahier des charges lié au lieu. C’est Claire Gascon qui a été choisie, beaucoup de Villeneuvois la connaissent déjà, puisqu’elle tient le bar à vins "le santé bonheur" avec son mari Patrice.

Les pèlerins plongés dans la vie locale

Cette nouvelle activité est complémentaire : sa disponibilité, son domicile au cœur de la bastide favoriseront le bon fonctionnement de ce gîte. Nous les avions rencontrés à quelques jours de l’ouverture, le 31 mars dernier. Claire et Patrice s’activent alors pour tout mettre en place. Très attachés à notre cité, ils souhaitent faire évoluer cette maison des pèlerins qui comptent 6 chambres avec lits doubles ou simples pour une capacité d’accueil de 12 à 14 personnes maximum. Les pèlerins seront donc accueillis et immédiatement plongés dans la vie locale, en effet une ouverture vers les différents commerces villeneuvois sera clairement visible avec des noms de chambre modifiés, des cadres permettant de connaître et donc de connaître les différents commerces locaux.

Petits-déjeuners, produits locaux…

Des petits-déjeuners, éventuellement des ardoises de produits locaux, des boissons chaudes ou fraîches non alcoolisées, des souvenirs locaux seront proposées. La terrasse donnant sur la rue pavée va donc rapidement reprendre vie, pour le plus grand plaisir des riverains, notamment Maryse, la coiffeuse ainsi que Kristina et Evelyne d’un fauteuil pour trois.

Claire et Patrice remercient tous ceux qui les ont aidés dans leur projet et notamment la mairie. Ils sont pleinement heureux de poursuivre leurs aventures professionnelle et personnelle au sein de notre bastide à laquelle ils sont très attachés.

Contact : dormiravilleneuve12@gmail.com