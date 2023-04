Réalisée par l'Aveyronnais Amic Bedel et co-produite par AnderAnderA de Saint-Affrique, cette série disponible depuis ce vendredi 7 avril va ragaillardir la langue occitane. Faï tira !

Accrochez-vous, l'odyssée rocambolesque de Thomas Lebouly qui veut réaliser la première série entièrement en occitan va vous bouléguer les méninges, et après avoir vu "La Seria", l'occitan ne sera plus pour vous la langue de pépé.

Thomas Lebouly, c'est le héros, qui va s'associer à Mathieu Verlhaguet, un réalisateur de films d'enterrement, pour mener à bien son projet. S'ensuit une folle cavalcade en Citroën BX de Marseille aux Baléares, en passant par Sète, l'Aveyron (pas d'occitan sans l'Aveyron, macarel !), le Tarn, Toulouse, Narbonne-Plage et Barcelone, afin de "trouver un diffuseur et l'argent pour produire, organiser le casting des comédiens, les décors, le matériel, les techniciens, faire la post-production, s'assurer de la diffusion", détaille France 3 Occitanie, coproducteur de cette série avec les Saint-Affricains d'AnderAnderA et Piget Films, la boite de l'Aveyronnais Amic Bedel, qui a co-écrit cette mini-série de 5 épisodes avec l'écrivain d'origine montpelliéraine Julien Campredon.

Des acteurs épatants campant des personnages tous plus truculents les uns que les autres, pour une odyssée délirante digne des Monthy Python en quête du Graal, que tout bon Aveyronnais qui se respecte ne loupera sous aucun prétexte. Quant aux z'anglicistes à tout crin à 10 000 (Elisabeth) bornes de la langue d'Oc, rien à craindre : la série est sous-titrée... mais dans la langue d'oil.

Et enfin, cerise sur le tripou, "La seria" est disponible gratuitement sur la plateforme de France.tv