Salles-la-Source. Association Biodiva : les rendez-vous de l’année ont été programmés

Créée en 2004 par des passionnés, Biodiva est une association de jardiniers amateurs qui a pour but de promouvoir la biodiversité auprès des amateurs de jardins. Elle propose, à travers les différents événements qu’elle organise, de reconsidérer les pratiques culturales pour un jardinage le plus possible respectueux de la nature et des hommes. Pour cela Biodiva a déjà organisé depuis sa création de nombreux événements : bourses d’échange de plants, conférences, stages, visites de jardins, formations, fêtes des plantes à Pruine et Villecomtal etc.

Son assemblée générale s’est tenue à Salles-la-Source avant sa dernière bourse d’échange de printemps. Le bilan de l’année écoulée fait état d’activités de "sortie de difficultés sanitaires qu’il faudra développer" : seulement quelques bourses d’échange ont été organisées. Les discutions ont surtout porté sur les organisations qui vont être mises en place pour 2023. Il y en aura de deux types : ouvertes au public et celles réservées aux adhérents.

Voici les dates à retenir dès à présent pour tout public : dimanche 23 avril à Cransac au parc des Thermes. Le troc aura lieu dimanche 23 avril, à partir de 14 h 30, en dessous la salle d’accueil située dans le parc thermal, en partenariat avec le Sel de Decazeville. Un repas partagé vers 12 heures est possible pour ceux qui le souhaitent. Chacun peut amener des graines, plants, boutures… et livres, vêtements, DVD, vaisselle, tout ce qui ne sert plus. Pour de plus amples renseignements, appeler Fabienne au 06 78 36 95 95.

Lundi 8 mai à Espalion : le troc aura lieu à salle de la gare, tout au bout de l’avenue de la gare à Espalion. Programme : nouvelle adresse mail de Riz’home : rizhome12@gmail.com, pour de plus amples renseignements.

La fête des plantes "en attendant le printemps" organisée à Pruines, aura lieu dimanche 17 septembre dès 9 h 30 : aller voir les détails sur le site de Biodiva.

Pour clore l’année et comme d’habitude, Biodiva répondra présent à la fête des fruits organisée par VL12 début novembre à la salle des fêtes de Salles-la-Source. En ce qui concerne les visites de jardins et bourses d’échange réservées aux adhérents, ceux-ci seront informés directement par mail. C’est une belle année de jardinage et d’échanges qui s’annonce pour les passionnés de jardinage qui bien sûr espèrent une saison clémente.