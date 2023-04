Avalanche en Haute-Savoie : un cinquième mort découvert, les recherches continuent ce lundi

La découverte d'un cinquième mort a été annoncée ce lundi matin sur RTL par Elisabeth Mollard, première adjointe au maire de Contamine-Montjoie, après l'avalanche qui a touché la Haute-Savoie ce dimanche 9 avril. Une autre personne est encore portée disparue.

L'évènement s'est produit dimanche 9 avril sur le glacier d'Armancette. Un cinquième mort a été découvert. C'est Elisabeth Mollard, première adjointe au maire de Contamine-Montjoie qui a annoncé cette nouvelle sur RTL.

"On a eu, malheureusement, la nouvelle du décès d'une cinquième personne, retrouvée hier soir en toute fin de journée. Les recherches vont recommencer ce matin pour retrouver le conjoint visiblement de cette personne." Des propos confirmés par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix auprès de France Bleu Pays de Savoie : "il s'agirait d'une skieuse âgée d'une quarantaine d'années."

L'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années en France

Le profil des autres victimes s'est également précisé : deux d'entre elles sont des guides de montagne, pourtant experts du domaine Contamines-Montjoie. Une personne est encore portée disparue. C'est l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années en France.

Sur France Inter, Jean-Marc Pellex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, expliquait que "la montagne peut frapper sans prévenir".

Sur son compte Twitter, le domaine skiable des Contamines-Montjoie a diffusé une vidéo montrant "une grosse coulée" et appelant à la "prudence en hors-piste". Elle a précisé que cette avalanche n'avait pas eu lieu sur le domaine skiable. La randonnée via le glacier d'Armancette ne correspond pas à du ski hors-piste qu'il est en haute montagne et non sur le domaine skiable.