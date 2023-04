Aveyron : le Salon des vins et saveurs de Villefranche-de-Rouergue approche à grands pas

Le Salon des vins et saveurs approche : rendez-vous les 15 et 16 avril ! Les producteurs locaux et régionaux seront à l’honneur à la salle des Treize-Pierres.

C’est une première… Le Rotary Club de Villefranche organise son salon des vins et des saveurs les 15 et 16 avril prochains à la salle des Treize-Pierres.

Parmi les exposants, une vingtaine de viticulteurs dont deux Aveyronnais. La plupart des appellations du sud-ouest y seront également représentées ainsi que les vins de Champagne, Côtes du Rhône, Cévennes, Saumur et Bourgogne. Et si pour un bon cru, l’idéal est d’être bien accompagné, place également aux saveurs gourmandes du terroir local et régional : salaisons, fromages, viandes, légumes cuisinés…

Un salon solidaire

"Les fonds recueillis au titre de ce salon contribueront à aider financièrement Cami Sport et Cancer, Livrefranche, l’outil en Main et la Banque Alimentaire, soit autant d’associations dont les missions entrent dans les axes prioritaires que nous nous sommes fixés : la santé, l’éducation, le développement des économies locales, les problèmes liés à l’eau et à l’environnement", détaille Jean-Claude Amouroux, membre de l’association. "Et nous visons également à assurer une animation supplémentaire à Villefranche tout en donnant plus de visibilité à nos producteurs locaux : des circuits les plus courts possibles, une démarche bio ou en conversion mais sans exclusive ni exclusion", renchérit Adrien Delteil, qui s’est démené des mois durant pour démarcher les producteurs d’huile de noix, de plantes médicinales, d’épices et de toutes ces pépites qui flattent les sens : caramel au beurre salé, chocolat, confiture…

Sans oublier les à-côtés : savonnerie, textiles écologiques, jouets et articles en bois et… les surprises de l’Outil en Main qui tiendra son stand tout au long du week-end.

"Servir d’abord"… Telle est la devise du Rotary Club International que les trente membres de l’association locale s’appliquent à respecter tout au long de l’année en multipliant les actions caritatives au profit des plus démunis. Fasse que cet appel du cœur trouve un bon écho.

Entrée gratuite, restauration sur place

