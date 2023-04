Espalion. Belle prestation de l’atelier Création danse

Dernièrement, les élèves du cours de l’atelier Création du club rythme et danse ont participé aux 16es rencontres chorégraphiques départementales "Eh bien dansez maintenant" organisé par la mission départementale de la culture en partenariat avec la ville de Millau. Cet événement annuel dédié à la pratique de la danse amateur aveyronnaise permet aux écoles de danse ou associations de promouvoir toutes les formes de danses et surtout de partager un beau moment de convivialité. Les danseurs d’Espalion ont présenté une chorégraphie contemporaine intitulée "Jusqu’au bout" : une invitation au dépassement de soi, une variation de plus de sept minutes exécutée avec beaucoup de finesse et de sensibilité. Bravo à ces jeunes danseurs et à Mandy, leur professeur, pour le très beau spectacle offert.

Prochain rendez-vous, samedi 10 juin, à 20 h 30, au centre

Francis-Poulenc pour le gala annuel.