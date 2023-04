Villefranche-de-Rouergue. Bravo aux U13 et U18 filles

Ce week-end de Pâques était un week-end de repos pour les deux équipes seniors. En revanche, si les U7, U9 et U11 étaient de repos, ce n’était pas le cas pour les U12 qui ont participé à Cahors, au grand tournoi annuel sur trois jours.

Un tournoi très prisé, car un grand nombre d’équipes viennent s’affronter durant les 3 jours de pâques. Samedi, les bleus ont fait une timide entrée dans ce tournoi en concédant une défaite 1 à 0 contre Villeneuve-sur-Lot et deux matchs nuls contre Revel et le TFC.

Les U13 D1, quant à eux, se sont rendus à Villeneuve pour affronter le OAF et Druelle en phase II. Les deux coachs de cette belle équipe, Bastien Brun et Hervé Costes étaient très fiers de leurs joueurs qui ont enchaîné deux victoires face à OAF, sur un score de 1 à 0 et 2 à 1 contre Druelle. Ces jeunes sont à féliciter pour leur jeu individuel et collectif de grande qualité. Cette équipe est l’avenir du Stade !

Enfin, les U18F se sont rendues à Druelle, samedi après-midi, pour affronter Marvejols en demi-finale de coupe féminine U18. Même si elles se sont inclinées 1 à 0, elles n’ont pas à rougir de leur parcours exceptionnel.

Bravo à elles !