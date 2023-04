Le Nayrac. Clôture de la saison de chasse autour d’un repas

Les chasseurs des Liacouses se sont retrouvés autour d’une bonne table à l’Auberge Fleurie. C’était l’occasion de clôturer la saison en invitant les propriétaires signataires non-chasseurs, les amis et les familles pour déguster 2 sangliers cuits à la broche par les spécialistes qui complétaient le menu préparé par les restaurateurs. La société compte 22 adhérents dont 3 féminines. En 2022, deux d’entre eux les ont quittés : Gérard Burguière et Yves GIstau. Les battues aux sangliers et le plan de chasse chevreuil, cerf ont été réalisés conjointement avec l’ACCA d’Estaing, (associée depuis 1999). Après cette saison bien remplie, le moment est venu de laisser les animaux tranquilles pour leur reproduction. Une réunion menée par la fédération départementale de la chasse a rassemblé les 3 sociétés de la commune afin de trouver un compromis pour limiter les dégâts causés par les sangliers, en espérant qu’une solution soit trouvée.