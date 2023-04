Decazeville. Concert hommage à l’espace Yves-Roques

La soirée hommage à Jean Meyniel se déroulera vendredi 14 avril. 18 h 30, inauguration de la fresque murale rue Gambetta. 19 h 30, pot de l’amitié offert par la municipalité decazevilloise à l’espace Yves-Roques. 20 h 30, concert avec Ricky Norton, espace Yves-Roques. Attention, bien qu’il soit gratuit, les places sont limitées pour ce spectacle.

Certaines places se font sur invitation, les places restantes se prennent sur réservation auprès de l’office de tourisme de Decazeville, se renseigner au 05 65 43 18 36.

Humberto Ribeiro, alias Ricky Norton, est né au Portugal, en 1963. Il est arrivé en France avec sa famille en 1968, dans le Bordelais, avec déjà dans la tête des airs de Fados, musique traditionnelle de son pays d’origine.

C’est une amitié avec Francis Cabrel qui va le projeter au-devant de la scène, suivie de rencontres tout aussi déterminantes avec Dick Rivers et les musiciens d’Elvis Presley. Après s’être produit devant la maison d’Elvis et sur diverses scènes de France et du monde, il va jouer lors d’une belle croisière musicale fin avril, entre crooner et rocker.