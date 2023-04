Salles-Courbatiès. Du marché au Foyer, de la poésie encore et encore

"… devenir la mémé aux chats" : Mémé peut-être, mais point aux chats ! Drôle d’introduction, me direz-vous, pour un article sur la journée de la poésie à Salles-Courbatiés, le 28 mars !

En fait, c’est le hasard qui m’a imposé le choix de ce court poème parmi d’autres garnissant un de ces paniers proposés sur la place de la halle, lors du marché du mardi : ainsi, au vocabulaire alimentaro-commercial habituel, se mêlèrent ce jour-là des intonations plus élaborées requises par la lecture poétique à voix haute. Le temps du marché ne suffisant pas, la poésie et sa muse Erato se replièrent, dès 19 heures, dans la salle du Foyer Rural, pour une expression plus intimiste que célébra, de main de maître, la poétesse Sidonie Chevalier : "Laisse les baisers devenir baisers" est le titre de son long poème sur le désir et le rapport intime et charnel, qu’elle composa elle-même et dont elle effectua une lecture théâtralisée, tout en retenue et en recueillement. Le public ne s’y trompa pas et salua sa performance en lui réservant une écoute attentive dans un silence quasi-religieux. Merci à la bibliothèque qui a organisé cette première édition du Printemps de la Poésie, en partenariat avec la communauté de communes Ouest Aveyron. Quelques jours plus tard, pour clore en beauté cet intermède lyrique inédit à Salles-Courbaties, Ulysse, tout jeune bibliothécaire, proposait, au café Chabbert, un tour de chant musical sur l’histoire de la poésie française : là aussi, ce fut mission accomplie et réussie ! Bravo et merci.