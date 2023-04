Onet-le-Château. Encore une étoile verte et noire avec Véronique Bories

Dimanche dernier avait lieu le championnat départemental doublette masculin et tête à tête féminin sur les terrains de nos amis voisins de Flavin. Chez les messieurs, 3 équipes de la Pétanque primauboise avaient gagné leurs billets. Deux ne sortiront pas de poules et Éric et Philippe Boyer s’inclineront en 16es de finale dans des conditions climatiques sévères, ne facilitant pas la répétition des performances. Le lendemain avait lieu le championnat départemental tête à tête féminin où 4 de nos licenciées se sont présentées prêtes à affronter le vent, la pluie s’étant un peu calmé par rapport à la veille : 3 s’extrairont des poules. Magali Rouquié perdra à la partie après poule. Nathalie Arlabosse, auréolée de son titre de championne triplette mixte du week-end précédent, s’inclinera en 1/8es après un parcours plus qu’honorable en ayant eu du mal à contrer son adversaire des 1/8es. Véronique Bories, non sans s’être fait quelques frayeurs, sortira des poules par la victoire en partie de barrage s’offrant ainsi la possibilité de disputer le tableau final. Axant sa stratégie sur le point en portée, petit à petit avec application et calme, elle s’est défaite de ses adversaires par sa régularité. Certaines parties ayant été plus accrochées que d’autres, mais sa détermination et sa sérénité lui ont permis de vaincre les obstacles. En finale, elle a affronté l’expérimentée et talentueuse joueuse de Saint-Sernin, Marielle Nicouleau. Rapidement Véronique a pris le dessus grâce à un appoint précis et précieux au vu des circonstances et s’impose donc 13 à 6 dans cette finale idéalement gérée jusqu’à 21 heures passées. Elle offre ainsi en 2023 un 4e titre au club sur 6 championnats disputés : champion des clubs minimes, des clubs cadets, triplette mixte et tête à tête féminin… (manque le championnat des clubs juniors où il n’y avait pas d’équipes engagées et le double seniors hommes).