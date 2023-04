Espalion. Fabien Rozelier ou le respect du travail bien fait

Fabien Rozelier a toujours eu la passion des couteaux. Cette passion l’a amené à changer de vie et de métier pour le conduire sur l’Aubrac.

Fabien Rozelier est arrivé à Laguiole en octobre 2005 pour commencer son apprentissage. Devenu coutelier, il est resté sur Laguiole pendant 13 ans et a œuvré à toutes les étapes de fabrication du fameux couteau de Laguiole. Voilà maintenant plus de 18 ans qu’il se consacre à cet artisanat d’art, exigeant un long apprentissage et de nombreux savoir-faire, tant sur le travail et le choix des métaux que le travail du bois, la corne et aujourd’hui, bien d’autres matériaux.

Le couteau de Laguiole en constante évolution

L’évolution du couteau de Laguiole s’accompagne d’un renouveau créatif et d’une diversification des modèles proposés. Ainsi, les couteaux de Laguiole contemporains peuvent être ornés de motifs variés, tels que des incrustations en métal, des gravures ou des ciselures sur les ressorts et les platines.

Les matériaux utilisés pour les manches sont également plus variés, allant des bois précieux aux matières synthétiques modernes, en passant par des matériaux naturels tels que la corne ou l’os.

Fort de son expérience chez les couteliers de Laguiole, Fabien Rozelier s’installe ensuite sur Espalion au 4, bd Joseph-Poulenc dans son atelier "Ty Coutellerie" pour se consacrer à la fabrication de ses propres couteaux et à la personnalisation de ces derniers en fonction des attentes de ses clients. Tout en proposant des couteaux aux manches traditionnels en corne ou en bois, il crée des modèles originaux avec des manches à base de résine à inclusion.

Les résines actuelles ont bien évolué et résistent au temps et à l’usure. Leur transparence durable est parfaite pour l’inclusion de matières très diverses comme le café, le cacao, les coquilles d’escargot… au service de la création sans limite de Fabien Rozelier soucieux de satisfaire une demande client de plus en plus personnalisée.

Fabien Rozelier se fournit régulièrement auprès de forgerons locaux comme Didier Lang installé à Lassouts qui lui fournit l’acier Damas et l’acier "carbone", "Laguiole village" pour les autres pièces métalliques : ressorts, platines… et les gravures personnalisées des lames.

Frédéric Salé, artisan bottier à Saint-Côme, lui fournit les étuis en cuir et d’autres objets.

Pour les manches, il arrive fréquemment que des clients lui amènent un morceau de bois venant d’un objet familial ou à valeur sentimentale. Il a réalisé notamment un couteau pour le caviste de la place du marché, à partir du bois d’une barrique ayant appartenu à son grand-père qui avait des vignes sur Coubisou.

Un partenariat avec les associés d’un restaurant bien connu de la rue Méjane, lui a valu également de fabriquer les couteaux de service à l’effigie et aux couleurs du restaurant.

Le défi ne fait pas peur à Fabien Rozelier et chaque demande client est un challenge qu’il relève avec plaisir et passion.

Fabien Rozelier propose également des stages "découverte" individuels où chacun repart avec le couteau qu’il a fabriqué.

Pour le contacter : 05 65 44 00 81 ; Ty.coutelier@orange.fr. Réseaux sociaux : Ty Coutelier