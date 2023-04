Espalion. Fin de parcours pour les réservistes du RCENA à Lézat

On savait le défi de ces huitièmes de finale pas facile pour l’équipe II qui devait aller affronter Lézat, un premier de poule, sur son terrain.

Battus de justesse 36 à 32 en inscrivant quatre essais contre trois pour les Ariégeois, l’exploit avec une place pour les quarts de finale était tout proche. Avec une meilleure entame, les locaux menaient 20 à 10 à la mi-temps (deux essais transformés et deux pénalités pour Lézat, un essai de Rozières une transformation et une pénalité de Pipier pour Espalion). Grâce à une belle entame de la seconde période, les Espalionnais vont égaliser avec un essai de Cayla transformé et une pénalité de Pipier. Les locaux vont reprendre l’avantage avec un nouvel essai transformé et trois pénalités avant qu’en fin de partie Douay aille deux fois derrière la ligne et Pipier ajoutait une dernière pénalité. Il manquera juste une dernière action pour inverser le résultat.

Samedi les cadettes filles rencontraient LSA à Perse. Après une première période compliquée avec peu de possession du ballon cette formation va réussir à se réorganiser et franchir la ligne plusieurs fois pour revenir au score. Sans toutefois inverser le résultat qui sera de 29 à 49 pour LSA.