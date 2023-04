Montrozier. La nouvelle saison s’invite au musée

La saison 2023 démarre dans les trois musées de la région. Alain Soubrié, médiateur du musée de Montrozier, Aline Pelletier conservatrice du patrimoine et responsable du développement scientifique et culturel ainsi que Christelle Pambel collaboratrice et agent d’accueil du musée se sont réunis en concertation autour de la nouvelle saison. La réunion a été très enrichissante et prometteuse de belles rencontres.

Nombreuses activités, ateliers, et expositions autour de l’archéologie, la préhistoire, la poterie et autres animations sont proposés à un public de tout âge, même si beaucoup de groupes scolaires sont la priorité dans cet espace archéologique départemental.

Le musée s’est résolument tourné vers la jeunesse. Alain Soubrié se satisfait de nombre de réservations toujours en constante progression. Cette année encore on attend entre 800 et 1 000 scolaires jusqu’à fin juin.

En toutes premières activités proposées, le musée donne rendez-vous, mardi 25 avril et mardi 2 mai, pour un atelier "les petits bijoutiers de l’antiquité". Chacun pourra réaliser un médaillon spiralé ainsi qu’une fibule à emporter avec eux à l’issue de l’activité (à partir de 7 ans – 1 h 30 – 3 euros).

Mercredi 26 avril et mercredi 3 mai, on fouille sur un chantier gallo-romain (à partir de 6 ans – 1 h 30- 3 euros).

Jeudi 27 avril et jeudi 4 mai. On découvrira les artistes peintres de la préhistoire et les enfants pourront aussi graver au silex sur une ardoise ou une plaque d’argile des animaux (6 ans – 1 h 30 – 3 euros).

Vendredi 28 avril et vendredi 5 mai ce sera un atelier vitrail qui vous sera proposé. Un art unique et ancestral en compagnie de Lola Pradelles, maître verrier aveyronnaise (8 ans et plus – 3 heures – 3 euros). Pour toutes ces activités une réservation est conseillée.

Sans oublier à venir, la Nuit au musée le 13 mai de 14 heures à 18 heures, et les animations proposées au clair de lune ainsi que la reprise des fouilles de Roquemissou.

L’entrée est gratuite au musée pour les enfants. Le musée de Montrozier est ouvert du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures.

Contact au 05 65 70 75 00. espace.archeologique@aveyron.fr