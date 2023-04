Villefranche-de-Rouergue. Laurent Alexandre inaugure sa permanence jeudi

Laurent Alexandre invite la population à inaugurer sa permanence de Villefranche, jeudi 13 avril, à partir de 10 heures. Comme il s’y était engagé lors de la campagne électorale d’être un député proche de ses électeurs, le député a jeté son dévolu sur un local situé au 2 rue du Sergent Bories. En tenant sa première conférence de presse, le député Laurent Alexandre rappelait sa priorité, déjà exprimée lors de la cérémonie des vœux : agir face aux problématiques concrètes de notre territoire et de la population.

"Actuellement, le rejet de la réforme des retraites est majoritaire dans le pays. À Decazeville, je reçois beaucoup de gens confrontés à cette loi injuste : des personnes frappées par le handicap en cours d’activité, des femmes victimes de carrières hachées… Et même des hommes dont on découvre qu’ils sont pénalisés pour avoir été objecteurs de conscience ou pour avoir effectué des travaux d’utilité collective ! C’est une spécificité dont on parle peu et qui doit évidemment être prise en compte".

La permanence sera assurée tous les jeudis de 10 h à midi et de 14 heures à 17 heures par Guilhem Serieys et Iris Lelièvre, assistants parlementaires. Le député y recevra également sur rendez-vous. 05 82 22 00 24.