L'avalanche "monstrueuse" en Savoie a fait six morts, bilan définitif

Un dernier corps a été retrouvé ce lundi 10 avril en début d'après-midi. Il n'y a plus de disparu.



Le corps d'une sixième personne a été retrouvé après une avalanche au glacier de l'Armancette, en Haute-Savoie, dans les Alpes françaises, a indiqué ce lundi 10 avril le porte-parole de la préfecture de Haute-Savoie, ajoutant qu'il s'agissait probablement du bilan définitif.

L'incident a eu lieu en milieu de journée ce dimanche à proximité du village, et de la station de ski des Contamines-Montjoie. Ce lundi, les recherches sont arrêtées, les services de secours considérant qu'ils ne trouveront personne d'autre, a déclaré le porte-parole de la préfecture de Haute-Savoie Emmanuel Coquand.

Les victimes faisaient du ski de randonnée lorsque l'avalanche s'est déclenchée, avait-il indiqué plus tôt, précisant qu'il ne pouvait pas confirmer l'identité des personnes décédées. Mais selon les médias, deux guides de montagne figurent parmi les victimes ainsi que leur clients, une femme et un homme d'une vingtaine d'années ainsi qu'un couple de quadragénaires.

Le parquet de Bonneville, saisi d'une enquête pour recherche des causes de la mort, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur l'identité des victimes.

Une sous-couche de neige plus fragile qu'une autre ?

L'avalanche d'ampleur, d'un dénivelé d'un kilomètre pour 500 mètres de largeur, a eu lieu à 3.500 mètres d'altitude, et les causes de son déclenchement sont en cours d'investigation, avait précisé Emmanuel Coquand. Le directeur de l'Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena) avait qualifié sur France 3 cette avalanche de "monstrueuse". Pour lui, "une sous-couche de neige fragile était enfouie sous d’autres couches de neige qui, elles, ont formé un manteau neigeux plutôt stable en surface, et donc ces pièges sous le pied n’étaient pas décelables en surface”.